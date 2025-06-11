Selectividad en Lleida: se cumplen 10 años del polémico examen de la catáfora

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Lleida ha dado hoy el pistoletazo de salida a las pruebas de selectividad 2025 con un total de 2.456 estudiantes matriculados que se enfrentan, como es tradición, al examen de Lengua y Literatura Castellana en su primera jornada. Este inicio coincide con el décimo aniversario de uno de los episodios más comentados en la historia reciente del EBAU: la famosa pregunta sobre la catáfora que en el 2015 desconcertó miles de alumnos y generó una intensa polémica en todo el territorio nacional.

Aquel 2015, los estudiantes catalanes se encontraron un término que la mayoría desconocía por completo. "De los 33 de mi clase que hemos dado el examen sólo lo sabían dos", declaraba entonces una alumna de Les Borges Blanques, que refleja la sorpresa generalizada. La controversia fue tal que marcó un antes y un después en la preparación de los exámenes de selectividad, con profesores y academias incorporando desde entonces figuras retóricas menos comunas en sus temarios para evitar sobresaltos similares.

¿Qué es exactamente una catáfora?

La catáfora es un recurso literario que anticipa parte del discurso que todavía no se ha enunciado, manteniendo así el suspense o evitando repeticiones innecesarias. Según la definición de la Real Academia Española, podemos encontrar un ejemplo claro en la palabra "eso" dentro de la frase: "lo que dijo es eso: que renunciaba". Se trata de un mecanismo lingüístico que, a diferencia de la más conocida anáfora (que hace referencia a un poco ya mencionado), apunta hacia adelante en el texto.

El debate generado por aquella pregunta trascendió las aulas, llegando incluso a los medios de comunicación nacionales. Mientras algunos docentes defendían la pertinencia de evaluar este conocimiento, otros criticaron duramente la inclusión de conceptos que no formaba parte del currículum habitual o que se trataba de manera superficial. La disparidad quedó patente incluso entre los mismos estudiantes: mientras algunos aseguraban no haber visto nunca el término, de otros, como los de la Vall d'Aran, confirmaban haberlo trabajado en clase.