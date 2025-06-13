Catalunya prohíbe el uso de los móviles en toda la ESO también para actividades pedagógicas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El departamento de Educación prohibirá el uso de los teléfonos móviles también en el aula en todas las etapas de la educación obligatoria a partir del próximo curso. Esta es la principal decisión tomada por la conselleria después de escuchar las conclusiones del grupo expertos y de las evaluaciones de Ivàlua en este ámbito. Además, fomentará una restricción progresiva de las pizarras digitales interactivas a educación infantil y eliminará progresivamente el uso de tabletas digitales en la misma etapa. Estas dos últimas medidas se aplicarán a lo largo de la legislatura.

Así lo ha explicado este viernes la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, en la presentación del Plan de Digitalización Responsable, elaborado a partir de los consejos de un grupo de expertos y que supone un paso más en el veto a los móviles y relojes inteligentes en secundaria (de los 12 a los 16 años), ya que queda eliminada la excepción en que todavía había para actividades pedagógicas supervisadas por el profesor.

