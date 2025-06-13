Educación prevé otro mal resultado de competencias básicas
"Van en caída ininterrumpida desde 2015”, reconoció la consellera
La consellera de Educación, Esther Niubó, avanzó ayer que los resultados de las competencias básicas de este año mantienen la mala tendencia de los últimos años. “Estamos finalizando el estudio y no serán los resultados que nos gustarían”, manifestó.
La consellera reconoció que van “en caída ininterrumpida desde 2015” y explicó que se han puesto en marcha varias iniciativas para revertirlos, como un futuro refuerzo de lenguas y matemáticas y el encargo de un análisis “exhaustivo” del conjunto de centros.
Paralelamente, Niubó recordó que hoy está previsto el anuncio de nuevas medidas respecto al uso de móviles y otros dispositivos tecnológicos en las aulas. Avanzó que se ha pretendido “ordenar” todo lo relativo a este ámbito y resumió que el objetivo final es que la tecnología esté “al servicio” del aprendizaje y que se haga un uso “ético, responsable y saludable”.
Por último, y ante un nuevo episodio de calor, reconoció que la adecuación climática de los centros educativos es un “reto importante”, pero recordó que existe un “déficit inversor” en infraestructuras y que muchas de ellas son muy antiguas. De hecho, ha concretado que la mitad de los equipamientos educativos son anteriores a 1960. Por ahora, Educación proporcionará ventiladores y sistemas de refrigeración “que no serían los ideales”.