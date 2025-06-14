Muere la joven de 34 años que fue atropellada en un paso de peatones en Lleida con su hija de ocho años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La mujer de 34 años que resultó herida crítica tras ser atropellada por un coche el pasado viernes en el Passeig Onze de Setembre falleció ayer en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La joven fue arrollada junto a su hija de ocho años cuando en un paso de peatones justo delante del CAP. Madre e hija fueron evacuadas al Arnau tras ser atendidas in situ. La joven permanecía ingresada desde entonces en la UCI.

El accidente se produjo a las 16.10 horas cuando un vehículo arrolló a una mujer y a una de sus hijas cuando cruzaban por un paso de cebra elevado que no está regulado por semáforo. Otro hija, de 13 años, resultó ilesa. Los primeros en intervenir fueron los sanitarios que había en el centro médico que hay a escasos metros.

Al lugar también acudieron varias ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y patrullas de la Guardia Urbana. El conductor del del vehículo dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas. Las heridas más graves las presentaba la mujer de 34 años, que fue trasladada con pronóstico crítico al hospital Arnau de Vilanova tras ser estabilizada. También fue evacuada su hija de 8 años. La pequeña tenía una lesión en una pierna.

Es la segunda víctima por accidente de tráfico esta semana, ya que el jueves falleció a primera hora de la mañana un conductor de Montferrer i Castellbò de 57 años tras salirse de la vía y precipitarse por una ladera con su todoterreno en la N-260 cerca del Port del Cantó, en la comarca del Alt Urgell. En lo que va de año, diez personas han fallecido en accidentes de tráfico en las comarcas leridanas, una menos que en el mismo periodo del año pasado. Este año, de las diez víctimas mortales, cuatro se han registrado en el término municipal de Lleida.