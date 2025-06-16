Detienen a un hombre que acababa de robar en el interior de un vehículo a Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra arrestaron el sábado pasado a un joven de 26 años como presunto autor de un robo con fuerza en el interior de un vehículo en Lleida. La intervención policial se produjo hacia la una de la madrugada cuando la policía catalana recibió el aviso que dos individuos estaban forzando un coche aparcado en un estacionamiento exterior de la calle Torre Vicens.

Una patrulla de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana acudió rápidamente al lugar de los hechos y localizó a un hombre escondido entre varios vehículos. El sospechoso, al detectar la presencia de los agentes, intentó huir tirando un objeto al suelo. Los mossos consiguieron interceptarlo poco después y, al comprobar que uno de los vehículos tenía un cristal roto y que el objeto abandonado era una pulsera, procedieron a su detención.

Recuperación de objetos robados

Les gestiones posteriores realizadas por los investigadores permitieron devolver la pulsera sustraída a su legítimo propietario. Este hecho demuestra la eficacia de la rápida actuación policial que, además de detener al infractor, consiguió recuperar el objeto robado.

Antecedentes y continuidad de la investigación

El detenido, que cuenta con antecedentes por hechos similares, pasó ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida. Mientras tanto, la investigación continúa abierta con el objetivo de localizar y detener el segundo implicado en este robo, que consiguió escaparse durante el operativo policial.