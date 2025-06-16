El incivismo persiste en Lleida: coches invaden paradas de autobús urbano

Publicado por Marta Planes Cases Redactora del digital Creado: Actualizado:

El incivismo ciudadano en Lleida continúa manifestándose en las paradas de autobús urbano, donde vehículos particulares siguen estacionando indebidamente pese a la señalización. Una imagen captada por un lector hace algunos meses en la calle Comtes d'Urgell revela una problemática que, lejos de solucionarse, persiste en el tiempo: coches aparcados en zonas exclusivamente reservadas para el transporte público.

La fotografía, proporcionada por un ciudadano preocupado por esta situación, muestra claramente cómo los espacios destinados a la parada y estacionamiento temporal de autobuses urbanos son ocupados por vehículos particulares de forma habitual. A pesar de la señalización existente y las posibles sanciones, los conductores siguen haciendo caso omiso a la normativa municipal que prohíbe expresamente el estacionamiento en estos espacios. Este comportamiento no solo entorpece el normal funcionamiento del transporte público, sino que también genera problemas de accesibilidad para los usuarios del servicio, especialmente para personas con movilidad reducida o necesidades especiales.

Las consecuencias de esta práctica irregular son múltiples y afectan tanto a la eficiencia del transporte público como a la seguridad vial en la zona. Los autobuses se ven obligados a detenerse en doble fila o en lugares no habilitados para ello, lo que provoca retenciones en el tráfico y situaciones potencialmente peligrosas para los usuarios que deben acceder o descender del vehículo en condiciones inadecuadas.