El recurso contra el centro comercial de Torre Salses llega a los juzgados

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El recurso contencioso-administrativo que la asociación Projecte Lleida interpuso hace 4 años contra la tramitación del futuro centro comercial de Torre Salses, promovido por Promenade Lleida en las afueras de la capital, ha llegado hoy a los juzgados. El abogado de los demandantes, Jorge Culleré, explicó minutos antes de la vista que pretenden que la justicia considere "nula de pleno derecho" la modificación del proyecto de reparcelación aprobada en 2021 porque "se quiso hacer pasar como una mera modificación lo que es una auténtica nueva reparcelación", valoró. Si la justicia les da la razón, el proyecto "se tendrá que volver a tramitar desde el inicio", afirmó.

En representación de la plataforma demandante –formada por más de 160 comerciantes y propietarios de locales–, Miquel Borraz explicó que "nos oponemos a Torre Salses porque nos parece un proyecto totalmente disparatado y lo único que hará es desestructurar Lleida y degradarla más de lo que ya está".

Ampliaremos esta información.