Imputado por homicidio imprudente por el atropello a Lleida en el que murió una joven de 34 años

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana ha abierto diligencias penales por un delito de homicidio por imprudencia grave contra el conductor que el pasado 6 de junio atropelló en el Passeig Onze de Setembre de Lleida a una mujer de 34 años que acabó falleciendo el pasado viernes en el hospital Arnau de Vilanova debido a la gravedad de la lesiones, según ha podido saber SEGRE.

La joven fue arrollada junto a su hija de ocho años en un paso de peatones justo delante del CAP, como avanzó este periódico. Madre e hija fueron evacuadas al Arnau tras ser atendidas in situ. La joven permanecía ingresada desde entonces en la UCI.

Ahora, tras conocerse el deceso, y en base al atestado del siniestro, la Urbana ha abierto diligencias contra el conductor (que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas) por homicidio por imprudencia grave por la víctima mortal, según indicaron fuentes municipales. En cambio, la niña herida, al presentar lesiones leves, irá por la vía civil dentro del atestado tramitado, según explicaron las mismas fuentes.

Cabe recordar que el accidente se produjo a las 16.10 horas del 6 de junio cuando un coche arrolló a una mujer y a una de sus hijas cuando cruzaban por un paso de cebra elevado que no está regulado por semáforo. Otro hija, de 13 años, resultó ilesa. Los primeros en intervenir fueron los sanitarios que había en el centro médico que hay a escasos metros.

Las heridas más graves las presentaba la mujer de 34 años, que fue trasladada con pronóstico crítico tras ser estabilizada. También fue evacuada su hija de 8 años. La pequeña tenía una lesión en una pierna. Por su parte, el conductor fue sometido al test de alcohol y drogas y dio negativo en ambos.