Instalan la primera torre de la nueva línea eléctrica en l’Horta

La plataforma Lleida contra la MAT informó ayer de que ha comenzado la instalación en Rufea de la primera de las grandes torres eléctricas de la nueva línea que cruzará l'Horta. Calculan que en todo el trazado habrá entre doce y catorce, hasta la subestación de Albatàrrec al otro lado del río Segre. El portavoz de la entidad, Adrià Drago, recordó que llevan tres años protestando contra esta línea, que han llevado a los tribunales, y destacó que la empresa está ejecutando las obras mientras no hay una resolución judicial.