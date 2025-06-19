La calle de acceso al parking del Arnau de Vilanova reabrirá el 25 de junio con una novedad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La calle Arquitecte Gomà de Lleida reabrirá completamente al tráfico el próximo miércoles 25 de junio, después de haber sido parcialmente cortado durante las obras de construcción del nuevo edificio de consultas externas del hospital Arnau de Vilanova. La reapertura permitirá recuperar el acceso habitual al parking subterráneo del centro hospitalario desde la rotonda de la avenida Pinyana.

Durante el periodo de trabajos, la circulación ha sido limitada únicamente al tramo comprendido entre la salida del aparcamiento y la calle Eugeni d'Ors, delante del instituto Guindàvols. Con la reapertura, se recuperará la totalidad del vial, aunque con una importante novedad: funcionará exclusivamente en sentido único desde la avenida Pinyana hacia Eugeni d'Ors, manteniendo así el mismo sistema de acceso al aparcamiento que había antes del inicio de las obras.

El mismo miércoles por la mañana se llevarán a cabo los trabajos de adaptación de la señalización actual, por lo cual se prevén afectaciones temporales en la circulación, especialmente en el tramo que va desde el aparcamiento hasta el instituto. Paralelamente, la parada de taxis cambiará de ubicación y se trasladará al nuevo vial del edificio de consultas externas.

Render del sentido de circulación

Puesta en marcha del nuevo edificio

El nuevo inmueble de consultas externas, cuya construcción empezó el año 2023, entrará en funcionamiento el 1 de julio. Los primeros servicios que se trasladarán serán las consultas y el hospital de día de Pediatría, así como las consultas de Raquis (columna) y de Traumatología, que ocuparán la planta baja del edificio.

La nueva infraestructura sanitaria, que consta de cuatro plantas, permitirá unificar toda la actividad ambulatoria del hospital Arnau de Vilanova mediante más de un centenar de nuevas consultas, mejorando así la atención a los usuarios del centro hospitalario de referencia a Lleida.