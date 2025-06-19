SEGRE

Nuevo precio para todos los grados y másteres universitarios en Catalunya

El Govern aprueba la unificación y rebaja de precios que se aplicará de cara al próximo curso, con 17,69 euros por crédito

Imagen de archivo de un aula vacía en la universidad.

Imagen de archivo de un aula vacía en la universidad.Lleonard Delshams

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

El precio de los grados y los másteres habilitantes de las universidades públicas y la la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) costará a partir del próximo curso 17,69 euros por crédito, el precio más bajo. El martes el Consell Executiu aprobó esta medida, que establece por primera vez un precio único y culmina el proceso de rebaja progresiva en los últimos años en cumplimiento de la ley 7/2022. Se incluye, además, una rebaja adicional del 30% para los másteres no habilitantes, que deja el precio en 19,37 euros por crédito, y supone la desaparición de los coeficientes de estructura docente. 

Mantiene el sistema de becas Equidad para los tramos 1 y 2 de renta, y establece exenciones totales o parciales para colectivos como familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia machista o beneficiarios del ingreso mínimo vital. Por otra parte, una encuesta de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a un total de 1.411 organizaciones que contrataron a titulados universitarios en los últimos tres años constata que la mitad tuvieron problemas para cubrir las ofertas que publicaron. Un 45,7 por ciento echa de menos titulados en salud, ingenierías y educación, mientras que un 41,4% reporta falta de competencias genéricas, como por ejemplo responsabilidad, iniciativa, comunicación, flexibilidad, dificultad para resolver problemas e insuficiente formación práctica. Un 38,7 por ciento no pudo hacer la contratación por falta de aceptación de las condiciones laborales.

LAS CLAVES

Falta de competencias. La encuesta de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a 1.411 organizaciones que contrataron a titulados universitarios en los últimos tres años indica que un 41,4% constata en ellos falta de competencias genéricas como responsabilidad, iniciativa, comunicación o flexibilidad. 

Falta de formación. Un 53,3% de los encuestados detecta la necesidad de mejorar la resolución de problemas, un 46,3% ve falta de formación práctica y un 40,5%, de planificación y organización.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking