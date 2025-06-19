Nuevo precio para todos los grados y másteres universitarios en Catalunya

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El precio de los grados y los másteres habilitantes de las universidades públicas y la la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) costará a partir del próximo curso 17,69 euros por crédito, el precio más bajo. El martes el Consell Executiu aprobó esta medida, que establece por primera vez un precio único y culmina el proceso de rebaja progresiva en los últimos años en cumplimiento de la ley 7/2022. Se incluye, además, una rebaja adicional del 30% para los másteres no habilitantes, que deja el precio en 19,37 euros por crédito, y supone la desaparición de los coeficientes de estructura docente.

Mantiene el sistema de becas Equidad para los tramos 1 y 2 de renta, y establece exenciones totales o parciales para colectivos como familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia machista o beneficiarios del ingreso mínimo vital. Por otra parte, una encuesta de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a un total de 1.411 organizaciones que contrataron a titulados universitarios en los últimos tres años constata que la mitad tuvieron problemas para cubrir las ofertas que publicaron. Un 45,7 por ciento echa de menos titulados en salud, ingenierías y educación, mientras que un 41,4% reporta falta de competencias genéricas, como por ejemplo responsabilidad, iniciativa, comunicación, flexibilidad, dificultad para resolver problemas e insuficiente formación práctica. Un 38,7 por ciento no pudo hacer la contratación por falta de aceptación de las condiciones laborales.