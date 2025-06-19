Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La red vial del llano de Lleida ha vivido un hecho insólito este mediodía. Y es que menos de una hora se han registrado tres accidentes diferentes con el resultado de camiones volcados.

El primero se ha producido a las 12.51 horas en el punto kilométrico 8 de la C-13 en Lleida, concretamente en el tramo que da acceso a la LL-11. En este punto ha volcado un camión en un siniestro que ha obligado a cortar la carretera.

El segundo accidente ha pasado cuatro minutos después en Tàrrega, en la L-310, con un vehículo pesado volcado. Y a las 13.36 horas los servicios de emergencia han recibido el aviso de un camión que transportaba terneros que ha volcado en la N-230 en el término municipal de Lleida, cerca de Torrefarrera.

Ampliaremos la información