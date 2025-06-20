El nuevo presidente de la Audiencia de Lleida reivindica la creación de más juzgados e impulsar la normalización lingüística

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El magistrado Albert Guilanyà ha tomado posesión este viernes del cargo de presidente de la Audiencia de Lleida en un acto institucional en el cual ha reivindicado la creación de nuevos juzgados y de plazas judiciales en la demarcación. "La falta de jueces ya no puede tildarse de coyuntural, sino estructural. Si se quiere que haya una respuesta más rápida y eficiente hay que incrementar el número de jueces y esperamos que de las nuevas plazas prometidas por el ministerio en Cataluña, al menos un 10% sean para la demarcación de Lleida", ha afirmado durante su discurso. Además, Guilanyà ha defendido que "utilizar indistintamente las dos lenguas oficiales también es modernizar" y se ha comprometido a impulsar la "normalización lingüística" entre los diferentes operadores.

El nuevo presidente de la Audiencia de Lleida ha reivindicado la ampliación de plazas judiciales y la creación de nuevos juzgados en la demarcación. Guilanyà ha destacado que uno de los juzgados de primera instancia llegó a superar el año pasado los 3.000 nuevos asuntos --el triple del previsto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-- y en segunda instancia se duplicarán los asuntos este año, con 2.000 rollos de apelación previstos. Todo eso, ha indicado, evidencia "la clara insuficiencia de la planta actual, que da lugar a respuestas tardías y, por lo tanto, insatisfactorias".

Guilanyà ha reclamado durante su discurso la creación de un tercer juzgado de lo social y de un quinto juzgado de instrucción en Lleida, ya que también superan en más del 30% los módulos establecidos por el CGPJ. "En el juzgado de violencia sobre la mujer ya anunciado, hay que sumar un mínimo de dos juzgados de primera instancia, un juzgado de lo social, una de instrucción y una sexta plaza en la sección segunda de la Audiencia, y a la provincia, el número 3 de Cervera y pronto también hará falta el segundo de Tremp", ha detallado.

En este sentido, el magistrado ha tildado de "revolucionaria" la Ley de medidas de eficiencia del servicio judicial y ha dado apoyo a la modernización que supone la implantación de la nueva planta judicial prevista. Al mismo tiempo, Guilanyà se ha mostrado partidario de "dar impulso y apoyo a los medios alternativos de soluciones de conflictos y animar a los colegios de abogados y procuradores, en los tribunales arbitrales y en los operadores, que intervengan en las mediaciones y acuerdos extrajudiciales a fin de que lleguen a soluciones pactadas y eviten la vía judicial".

El presidente de la Audiencia de Lleida ha manifestado que "sería deseable la reconsideración de la posición de la ciudad de Lleida, de Tarragona y de Girona dentro de los grupos de retribución que prevé la ley --ahora está en cuarto y último lugar-- con la finalidad de hacer más deseable la plaza en estas capitales y evitar la fuga constante hacia ciudades con mayor calificación retributiva. Y es que uno de los grandes problemas en Cataluña, ha recordado, es el de las vacantes, por lo cual ha advertido que "no sólo hay que crear plazas, también hay que llenarlas".

Con respecto al uso del catalán en los juzgados, Guilanyà se ha mostrado partidario de dar más impulso a la normalización lingüística y ha señalado que "utilizar indistintamente las dos lenguas oficiales también es modernizar y hay que motivar en todos los operadores jurídicos a hacerlo". En este caso, ha recordado que "los juzgados de Lleida son los que más resoluciones dictan en catalán, aunque todavía no nos acercamos ni de lejos a la paridad."

La presidenta del TSJC insta el poder judicial a "liderar su propia adaptación"

Por su parte, la presidenta del TSJC, Mercè Caso, ha alabado las capacidades y el talante de consenso del nuevo presidente de la Audiencia de Lleida, y ha señalado que el poder judicial tiene que liderar su propia adaptación a las exigencias y necesidades de la sociedad".

Sobre las carencias en la demarcación, Caso ha señalado que el pleno de la sala de gobierno del TSJC ha acordado priorizar la creación de nuevas plazas judiciales para la sección única de Cervera, para la sección civil del tribunal de instancia de Lleida y para la sección de violencia, vista la comarcalización ya aprobada, que extiende su competencia a Cervera y Balaguer.

Guilanyà suma 38 años de carrera judicial

Albert Guilanyà ha sido apadrinado en la toma de posesión por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Jesús Maria Barrientos. Con 38 años de carrera judicial, ha sido decano de los juzgados de Lleida y hace 25 años que preside la sección segunda de la Audiencia de Lleida. Durante su discurso, ha recordado la larga tradición histórica propia de la ciudad de Lleida con la creación del Tribunal de las Cuchilladas en 1312 y, también, sus inicios al juzgado de distrito de Barcelona en 1988.

El magistrado se presentaba como candidato único a presidir a la Audiencia de Lleida y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el nombramiento el 23 de abril. Con esta toma de posesión acaba la renovación de los cargos caducados que estaban pendientes y que se han desbloqueado desde el nombramiento de Isabel Perelló como presidenta del CGPJ, ahora hará un año. Con el nombramiento de Guilanyà, el CGPJ ha renovado 120 cargos desde el inicio del nuevo mandato.