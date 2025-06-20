Propuestas de ciudad con mirada feminista

Publicado por A.M.G. Creado: Actualizado:

La Paeria ha instalado 28 tótems con un código QR en diferentes espacios como centros cívicos, deportivos, locales sociales y Centros de Atención Primaria (CAP), con el objetivo de mejorar la mirada feminista en estos equipamientos de la ciudad con motivo del I Congreso Dones Que Mouen Ciutats que se celebrará en octubre del 2026 en la Llotja. El QR enlaza con la MarIA, una locución de inteligencia artífical que guía a las personas para registrar propuestas. En poco más de un mes desde su puesta en marcha se han recogido más de 2.000, muchas sobre iluminación, mujeres referentes y acompañamiento a las mujeres de edad avanzada que viven solas. La finalidad es crear “una ciudad inclusiva”, ya que “ las ciudades estaban construidas hasta ahora por hombres y les falta esta mirada feminista”, destacó Carme Valls, teniente de alcalde.