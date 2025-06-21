Balàfia celebra asamblea , actividades culturales y cena de socios

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de Balàfia celebró ayer su asamblea, en la que se hizo un balance de sus actividades y número de afiliados, y una posterior cena de socios en el centro cívico del barrio a la que asistieron unas sesenta personas. Durante la velada hubo una actuación de la Coral Veus de Ponent y demostraciones de baile. Un evento que también sirvió para celebrar el “fin de curso” de las actividades que organiza la entidad vecinal.