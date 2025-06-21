La escuela de Pardinyes y el Centre Cívic de Cappont instalarán placas fotovoltaicas en los tejados

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida está finalizando dos nuevas actuaciones para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales, concretamente a los tejados de la escuela de Pardinyes y del Centre Cívic de Cappont. Con esta iniciativa, la Paeria sigue avanzando en su compromiso con la sostenibilidad, la transición energética y el ahorro económico.

Los trabajos se iniciaron en la escuela de Pardinyes, donde se han colocado 115 módulos fotovoltaicos sobre estructuras de aluminio. Este sistema permitirá generar electricidad a partir de la radiación solar con una potencia total de 55,2 kWp, mientras que la potencia nominal o efectiva será de 45 kW. La energía producida se destinará al autoconsumo compartido, tanto para el mismo centro como para otros equipamientos públicos situados en un radio de 500 metros.

Con respecto al Centre Cívic de Cappont, la instalación tendrá una potencia inferior y servirá exclusivamente para el autoconsumo del propio edificio. En este caso, se colocarán 39 módulos de 460 Wp de potencia cada uno, que sumarán un total de 18 kWp.

Esta iniciativa forma parte del proyecto Actuaciones para el autoconsumo y almacenaje con fuentes de energía renovable en seis edificios municipales, financiado con fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del gobierno del Estado, y también con el apoyo del Institut Català de l'Energia (ICAEN).