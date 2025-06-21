Le pillan 8.500 € en cocaína por ir sin luces y hacer una doble fila

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Circular de noche con las luces apagadas y aparcar en doble fila delató a un conductor de 54 años que los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes en el Passeig de Ronda al hallarle 144 gramos de cocaína, valorados en 8.500 euros en el mercado ilícito. Ocurrió sobre las 22.00 horas del martes cuando una patrulla de paisano detectó un coche en Ronda que iba sin luces y que paró en doble fila. Los agentes fueron a identificaron al conductor y observaron que estaba nervioso e intentaba esconder un bolso debajo de un asiento. Le registraron, hallando 11 gramos de cocaína y 690 euros en el bolso. Posteriormente, se inspeccionó el vehículo. Encontraron otros 132,80 gramos de cocaína. El precio de la droga decomisada, según al ministerio del Interior, podría ascender a 8.500 euros en el mercado ilícito.