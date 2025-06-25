El nuevo paseo verde en Riu Ebre, prácticamente listo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los trabajos de 'renaturalización' de la calle Riu Ebre, en Cappont, para dotarla de un paseo verde en el tramo entre la rambla Doctora Castells y la avenida de València están prácticamente finalizados. La zona aún esta vallada, pero ya se puede apreciar la vegetación. La calle mantendrá los dos sentidos de circulación para vehículos y una de las dos filas de aparcamientos. La Paeria también está ejecutando una transformación similar en Fleming.