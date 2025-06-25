El nuevo paseo verde en Riu Ebre, prácticamente listo
Los trabajos de 'renaturalización' de la calle Riu Ebre, en Cappont, para dotarla de un paseo verde en el tramo entre la rambla Doctora Castells y la avenida de València están prácticamente finalizados. La zona aún esta vallada, pero ya se puede apreciar la vegetación. La calle mantendrá los dos sentidos de circulación para vehículos y una de las dos filas de aparcamientos. La Paeria también está ejecutando una transformación similar en Fleming.