Larrosa asegura que el 70% de los vecinos de Lleida están a favor de Torre Salses

El alcalde, Fèlix Larrosa, afirma en una entrevista a ACN que las obras del complejo comercial y de ocio Torre Salses (entre Els Magraners y La Bordeta) que promueve Promenade comenzarán este año porque tendrán la licencia de forma “inmediata”. La empresa ya tiene licencia comercial de la Generalitat y ahora le falta la de obras que otorga el ayuntamiento. De hecho, tal com avanzó este diario, la empresa ya ha puesto en marcha el proceso de elección de las constructoras que se encargarán de llevar a cabo los trabajos, que supondrán una inversión de unos 120 millones de euros, sin precedentes en la ciudad.

Larossa asegura que un 70% de los leridanos quieren que se haga esta área comercial y recomienda a los comerciantes del Eix Comercial que “evolucionen” con una “especialización de servicios” que lo convertiría en una “gran área de establecimientos comerciales con estrategias conjuntas en torno al marketing local y la capacidad de promoción y comercialización de sus espacios”. Apunta que el comercio local debe “ponerse las pilas” apostando por la innovación y la evolución en la prestación de servicios, así como en la mejora de la calidad de sus productos. Asimismo, niega que Torre Salses suponga la muerte del Eix y defiende ambos modelos comerciales.

Remarca que Lleida tiene una fuga de 500 millones anuales en compras en otras ciudades o por internet y quiere “combatir” esta situación. En este sentido, dice que prefiere que se gaste dinero en Lleida, no en Zaragoza o en Barcelona, y para eso ve necesario facilitar “diversidad de oferta comercial”. Además, subraya que sus reflexiones están avaladas por estudios.

El alcalde destaca también que se deben poner en valor espacios del Centro Histórico que ahora están vacíos, como por ejemplo el solar del antiguo convento de los Mercedarios o la actual estación de autobuses, una vez quede fuera de servicio cuando entre en funcionamiento la nueva a junto a la estación de trenes. Recalca que es labor de la administración local facilitar la vitalidad comercial de la calle Major y considera que el cierre de tiendas en esa zona no tiene nada que ver con el complejo comercial y de ocio de Torre Salses que aún no existe.