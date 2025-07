Vecinos de la Zona Alta de Lleida, “hartos” del ruido, peleas e incivismo en 2 pubs

Vecinos de la calle Sans i Ribes, en la Zona Alta, han vuelto a denunciarlas molestias por “ruido e incivismo” que se generan casi cada fin de semana en dos pubs que hay en la calle, el Lux y el antiguo Refugi, y que suelen estar abiertos hasta altas horas de la madrugada. Un problema que llevan años soportando de forma intermitente, pero que estos últimos meses se ha agravado “y por muchas veces que llamamos a la Guarida Urbana o lo denunciamos ante la Paeria la situación no mejora”. Los vecinos explican que estos bares tienen licencia para estar abiertos hasta las dos de la madrugada, “pero entonces cierran con llave y la gente se queda en su interior hasta las ocho de la mañana, y cuando se van es cuando se producen peleas, gritos y daños en la vía pública”. Asimismo, el hecho de que no estén bien insonorizados hace que los vecinos que viven justo encima de estos locales sufran vibraciones por la música todas las semanas, lo que impide descansar. “Además, cuando la Guardia Urbana se presenta allí, hacen la inspección, se marchan y, a los pocos minutos, vuelven a poner la música a todo volumen, no podemos seguir así y tenemos miedo, porque no es normal que un lunes a las ocho de la mañana te encuentres gente bebida o pegándose”, lamentan los vecinos. Por todo ello, piden al ayuntamiento que tome medidas, porque “el ocio nocturno no puede pasar por encima del derecho a descansar, la convivencia debe ser posible”.

La Paeria asegura que está “atenta” a las quejas y que vigila los bares

El ayuntamiento aseguró ayer que la Guardia Urbana está “atenta” a las quejas por las molestias que generan estos dos establecimientos “para tomar las medidas oportunas en cada caso”. Añadieron que la Policía Local “inspecciona y hace un seguimiento exhaustivo de los bares y locales de ocio nocturno para asegurar que cumplen la normativa”. Hace dos años la Paeria ordenó el cierre del bar Lux a raíz de una denunca de los vecinos tras comprobar que desarrollaba una actividad de bar musical cuando solo tenía la licencia de bar.