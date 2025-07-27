Plataforma para impulsar el sector agroalimentario

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Empresas y entidades leridanas presentaron ayer Lleida Alimenta, una plataforma que tiene como meta convertir Lleida en un referente internacional en agroalimentación regenerativa, soberanía alimentaria e innovación rural. Esta alianza estratégica la han formado empresas como Alemany 1879, Castell de Raymat, Cinca Group, EIT Food, NovaCoop Mediterranea, IRTA, La Boscana, Bodegas Raimat, Fundació Ilersis, Europistachios y Vegga. Cuentan con el apoyo del asesor en agricultura de la Fundación Gates, Rubén Echeverría, y del Premio Mundial de la Alimentación 2020, Rattan Lal. “Lleida Alimenta nos permite avanzar hacia un modelo agroalimentario más eficiente, resiliente y alineado con los criterios ambientales y sociales que hoy exige el mercado”, destacó el codirector de NovaCoop Mediterrania, Josep Presseguer.