Guerrero deja la presidencia de La Bordeta tras 20 años en el cargo

Mari Carmen Guerrero dejará oficialmente la presidencia de la asociación de vecinos de La Bordeta a mediados de esta semana y hasta el momento nadie se ha presentado para relevarla. Así lo ratificó ayer la propia Guerrero, y explicó que si la situación sigue igual cuando ella “entregue las llaves” de la sede vecinal en el área municipal de Participación Ciudadana, la asociación se quedará sin nadie al frente, ya que no lo deja solo ella, sino toda la junta. Detalló que antes de marcharse tiene previsto cerrar todos los pagos relacionados con las fiestas del barrio, que finalizaron ayer, y dejar registrado un inventario de todas las pertenencias de la entidad vecinal, “desde un equipo de música a una paella”, detalló. Guerrero lleva veinte años como presidenta y otros diez como vocal. Señaló que si nadie se postula para llevar las riendas de la asociación los socios, que cifró en unos novecientos, deberían convocar una asamblea para decidir el futuro de la entidad y ver si se presentan voluntarios para formar una nueva junta.

La falta de relevo es un problema que afecta a más de un tercio de todas las asociaciones de vecinos de Lleida ciudad, lo que provoca que en muchos casos sus dirigentes deban estar más tiempo del que desean en el cargo. Eso mismo le ha pasado al presidente de Ciutat Jardí, Ramir Bonet, que en 2023, 2024 y en abril intentó sin éxito que alguien le sucediera. Una situación similar viven Jaume Millas, que en 2026 cumplirá 40 años al frente de la asociación de Jaume I. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lleida, Toni Baró, reconoció que “es muy dificil encontrar un relevo hoy en día, a veces hay una cierta comodidad que hace pensar a los vecinos que como ya hay alguien al frente pues ya está bien”.