Lleida abre expedientes cada semana a terrazas por exceso de ocupación de la calle

La Paeria ha abierto este año, desde enero hasta mediados de este mes de julio, un total de 25 expedientes a establecimientos hosteleros por infracciones relacionadas con la ocupación de la vía y los espacios públicos, lo que corresponde a una media de alrededor de uno por semana. Del global 21 fueron incoados por exceso de ocupación con veladores (la denominación velador corresponde a una mesa y cuatro sillas) y otras 2, por incumplimiento del horario de apertura de las terrazas. Asimismo, en otros dos casos los expedientes fueron finalmente archivados tras constatar que no había infracción.

El importe de las sanciones por este tipo de infracciones oscila entre los 300 euros por no cumplir el horario de la terraza que fija la normativa hasta los 1.500 por falta de licencia para la ocupación de la vía pública.

Hay que tener en cuenta que estas cifras corresponden solo a poco más del primer semestre del año, de modo que aumentarán con toda seguridad puesto que las terrazas son mucho más utilizadas en verano. Por ejemplo, en julio del año pasado, la Guardia Urbana inspeccionó los aforos de las terrazas de los bares de la avenida Balmes, una de las zonas de ocio más concurridas de la ciudad, y abrió expedientes de sanción a varios. El secretario general de la Federación de Hostelería, Ramon Solsona, indicó que por el momento no ha constatado que se hayan incrementado las inspecciones en las terrazas.