Lleida tiene 341 centros de culto de 11 confesiones

Los municipios de la diócesis de Lleidat albergan 341 centros de culto de 11 confesiones diferentes, según un mapa impulsado por la dirección general de Asuntos Religiosos de la Generalitat con datos de 2024, que ayer hizo públicos el Obispado de Lleida. Destaca que del total de templos, el 83% (284) son católicos. Le siguen de lejos las iglesias evangélicas, con 26, y las mezquitas islámicas, con 15. A todavía más distancia se encuentran las iglesias orientales (4), los locales de culto de los Testigos Cristianos de Jehová (3) y los budistas (3). Asimismo, hay dos iglesias Adventistas del Séptimo Día, una de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un centro hinduísta y otro de la Fe Bahà'í (una religión abrahámica monoteísta). El mapa contabiliza otro local religioso, pero sin especificar de qué confesión.

El porcentaje de iglesias católicas en la diócesis de Lleida es más elevado que el del conjunto de Catalunya, que es del 78%, puesto que hay 5.665 centros de un global de 7.260 centros de culto, de 14 confesiones principales y otras de más minoritarias, entre ellas evangélicos, judíos, hindús, Testigos de Jehovà y budistas, entre otras, que tienen una persencia estable y enraizada.

La capital del Segrià concentra un tercio de los centros de culto de la diócesis de Lleida. En concreto, 118, un 34,6% del total. La inmensa mayoría, 80, son de la iglesia católica, 24 evangélicos, 5 musulmanes, 3 de iglesias orientales, uno de Testigos de Jehovà, 2 budistas, uno adventista del Séptimo Día, uno de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y otro de la Fe Bahà’í.

En otros municipios, según datos de la dirección general de Asuntos Religiosos, la confesión evangélica tiene templos en Les Borges Blanques y Alcarràs, poblaciones en las que también hay mezquitas musulmanas, igual que en Aitona, Alguaire, Alpicat y Torrefarrera. También Seròs tiene una, que además cuenta con el primer minarete construido desde la Edad Media, como publicó este diario. Vilaller tiene una iglesia oriental; Les Borges, un centro de los Testigos de Jehovà; Llardecans, uno budista; y Aitona, uno adventista.