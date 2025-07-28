Los Mossos se quedan sin el ADN del acusado de quemar casas en Lleida después de ser liberado

Un ladrón rompió las cámaras de seguridad de una de las casas asaltadas el 7 de diciembre. - SEGRE

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La puesta en libertad del principal sospechoso de robar en cinco casas de l'Horta de Lleida e incendiarlas, solo cuatro días después de haber sido encarcelado por estos hechos ha dejado por el momento a los Mossos d'Esquadra sin una de las principales pruebas para acreditar su autoría: su ADN.

Cabe recordar, como ya explicó este periódico, que el investigado, de 30 años y con una decena de antecedentes por robos, se negó a darlo en sede policial cuando fue arrestado. Pese a ello, los investigadores lo solicitaron por vía judicial con el objetivo de cotejarlas con las muestras biológicas halladas en las viviendas quemadas, explican fuentes solventes, pero el hombre ha quedado libre antes de que se practique esta pruba con autorización del juez.

Pero no solo la obtención del ADN puede dificultar la excarcelación del sospechoso. Los Mossos también temen que elimine algunas pruebas, como objetos de valor que fueron robados. La decisión del juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 3 de Lleida de decretar su puesta en libertad con cargos, contradiciendo la decisión que tomó cuatro días antes la jueza titular cuando pasó a disposición, y sin haber ningún cambio en la investigación, ha causado perplejidad entre los investigadores, la Fiscalía y las acusaciones. “No la entendemos y es inaudita”, afirman.

La investigación, que se ha alargado ocho meses y que todavía sigue abierta, ha conseguido recabar una serie de indicios contra el acusado. Uno de los más sólidos es que su teléfono móvil dio señal en las cinco viviendas quemadas cuando se produjeron los fuegos. Es decir, un indicio que coloca al investigado en el lugar de los hechos en el momento de registrarse.

La decisión judicial ha causado una ola de indignación. “Los que hemos sufrido estos actos no podemos entender una decisión así. No es solo una falta de respeto hacia las víctimas, es una burla al sistema, una puerta abierta para que vuelvan a suceder hechos similares”, aseguró el jueves la Plataforma Horta Segura, impulsada por familias afectadas. El alcalde, Fèlix Larrosa, mostró su “disgusto personal e institucional por una decisión que no contribuye a la tranquilidad de la ciudadanía”.

La Fiscalía recurre por el riesgo de fuga y reiteración delictiva

La Fiscalía recurrió el jueves ante la Audiencia de Lleida el auto de excarcelación al considerar que “existen indicios más que suficientes contra el investigado ”, explicaron fuentes judiciales. También enumera otros argumentos como que, por la gravedad de las penas de los robos con incendios a las que se puede enfrentar —calculan que la petición puede ser de 30 años de cárcel—, hay un elevado riesgo de fuga. Asimismo, hay un “peligro grave de reiteración de hechos similares y ocultación de pruebas”. Subsidiariamente, en el caso de que la Audiencia no acepte la prisión provisional, solicita que se acuerden comparecencias semanales ante el juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional.

El abogado Pau Simarro, que representa a dos de las familias afectadas y a la Plataforma Horta Segura, también anunció que recurrirán la decisión judicial.