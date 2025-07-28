Quejas de vecinos de la calle Segrià de Lleida por un asentamiento de ‘sin techo’ que consumen droga y practican sexo en la vía pública

Vecinos de la calle Segrià denunciaron ayer que desde hace meses se ha instalado un grupo de personas ‘sin techo’ de forma permanente junto al edificio ubicado en el número 19 y ocupando también una zona ajardinada propiedad de la comunidad de vecinos. Un residente en ese inmueble explicó que esta situación provoca acumulación de “basura, suciedad e insalubridad” y aseguró que también han observado consumo y venta de sustancias estupefacientes e incluso “conductas sexuales en la vía pública”. En este sentido, indicó que el pasado viernes en la esquina de esta calle con Passeig de Ronda tres hombres mantuvieron relaciones “a plena luz del día y en presencia de dos niñas menores de edad y varios vecinos de testigos”, situación que “se notificó de inmediato a los Mossos d’Esquadra”. Añadió que estas personas también amedrentan e increpan a los vecinos.

Afirma que han avisado a la Guardia Urbana y a los Mossos en varias ocasiones y reclaman una solución porque están “cansados”. Piden una actuación inmediata de los servicios sociales “para ofrecer alternativas dignas a estas personas”, limpieza del espacio público y comunitario afectado por razones de salubridad y seguridad, presencia policial frecuente y medidas preventivas de actividades ilícitas. Añadió que ha comunicado esta situación también a la Paeria y quiere promover la presentación de una denuncia conjunta de la comunidad de vecinos. Apuntó, además, que problemas como los de la calle Segrià se repiten en otras zonas, como en Antoni Bergós.