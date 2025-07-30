Las obras en la avenida Balmes de Lleida reducen la circulación a un solo carril por sentido

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La avenida Balmes tiene desde ayer solo dos carriles de circulación, uno por sentido, ya que las obras para renovar la red de agua y ampliar las aceras de los números par de la vía han obligado a cortar los dos que iban en dirección a Ricard Viñes. Según informó el ayuntamiento, la previsión es que esta restricción de tráfico se mantenga hasta principios de septiembre.

Estos trabajos empezaron hace dos semanas y entonces ya se cortó el carril más próximo a la acera en dirección a Ricard Viñes y desde ayer se ha ampliado al otro. De este modo, durante las próximas semanas el carril de circulación central que queda abierto servirá para ir hacia Ricard Viñes, mientras que el otro seguirá usándose para ir hacia Rambla d'Aragó.

Desde que empezaron estas obras se han registrado retenciones de tráfico en las horas punta y ayer no fue una excepción. Por otro lado, en la acera par se permitirá el paso de peatones y el acceso a tiendas y viviendas mediante pasarelas. A nivel de transporte público, se ha anulado la parada Ricard Viñes-Balmes y los buses de las líneas L7, L8 y L4 paran ahora en Prat de la Riba, mientras que los de la L6 lo hacen en la parada de Rovira Roure 1.