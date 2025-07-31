Nueva oleada de quema de contenedores en Lleida: “identificados, y algunos son menores”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida está sufriendo una nueva oleada de incendios de contenedores durante las últimas noches. El alcalde Félix Larrosa ha confirmado que "hay una investigación en marcha y hay varias personas identificadas, entre ellos menores". Según las declaraciones oficiales, los responsables utilizan sopletes de cocina para prender fuego a los contenedores en diferentes barrios de la capital ilerdense.

Los incidentes se han localizado principalmente en el Casco Antiguo, La Mariola y Balàfia, con un total de diez contenedores quemados en apenas cuatro días. La Guardia Urbana ha intensificado la vigilancia tras registrarse nuevos incendios la noche del martes en las calles Sant Andreu y del Bisbe, así como en la plaza del Dipòsit, continuando con los episodios documentados la noche anterior.

Cronología de los incendios recientes

La madrugada de este jueves ha sido especialmente activa con incidentes en tres puntos diferentes de la ciudad. A las 2:41 horas se quemaron tres contenedores en la calle Ramon y Cajal, mientras que a las 2:59 horas fueron incendiados dos más en la calle Pica d'Estats. Finalmente, a las 3:07 horas ardió un contenedor en la calle Tallada.

Incidentes previos esta semana

La madrugada del miércoles también se registraron tres incidentes: en la calle Sant Andreu a las 22:10 horas, en la plaza Dipòsit a las 22:45 horas y en la calle del Bisbe a las 23:54 horas.

El mismo patrón se repitió la madrugada del martes con tres contenedores quemados en la calle Margall a las 2:04 horas, uno en la calle del Bisbe a las 2:28 horas y otro en la calle Sant Antoni a las 2:40 horas.

Los primeros incidentes de esta semana se produjeron la madrugada del lunes, cuando se registró un contenedor quemado en la calle Jeroni Pujades a las 23:37 horas.