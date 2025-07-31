Récord en el primer semestre en Lleida con 1.093 detenidos, un 7,1% más que hace un año

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La fuerte presión policial que han ejercido en los últimos meses la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra se ha traducido en un “récord” de detenciones —con 1.093— y un descenso del 2,2% de los hechos delictivos en el primer semestre del año en la capital del Segrià en comparación con el mismo período del año pasado. Estas cifras se dieron a conocer ayer tras la reunión de la Junta Local de Seguridad en la Paeria.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, explicó que “se han reducido un 39% los robos con fuerza en domicilios y comercios, un 8% los hurtos y un 25% las okupaciones de inmuebles. Vamos por el buen camino”. Sin embargo, lamentó el incremento de robos en el interior de vehículos. Por su parte, el director general de Policía de la Generalitat, Josep Lluís Trapero, explicó que la disminución de delitos, “que representan un centenar menos por mes” y que obedece “a la mejor y más efectiva coordinación entre los cuerpos policiales ya que se trabaja con objetivos claros, como son la priorización de la lucha contra la multirreincidencia, las okupaciones delictivas, la posesión de armas y el tráfico de marihuana”.

También explicó que se mantendrá el dispositivo de prevención puesto en marcha con patrullajes por l’Horta. En este sentido, Larrosa comentó que en l’Horta se han llevado a cabo 1.639 actuaciones relacionadas con la seguridad, 406 controles y se han practicado nueve detenciones.

Esto ha supuesto una reducción de 48% del número de delitos relacionados con el patrimonio y más aún, los robos con fuerza (-62%) y en el interior de casas (-66%). “El plan de actuación da resultados”. En cambio, lamentó de nuevo que un juez haya dejado en libertad con cargos al principal sospechoso de asaltar y quemar cinco casas. “Después de ocho o nueve meses de investigación y con pruebas fehacientes. No puedo concebir estas decisiones, ni tampoco lo pueden hacer los policías o los vecinos”.

En otro orden, el primer edil también quiso felicitar a la Policía Nacional por su lucha contra “mafias” que empadronamientos fraudulentos que se ha saldado con cuatro detenidos (ver desglose) y se mostró preocupado por la “problemática” con los patinetes eléctricos, con un incremento del 34% de los accidentes.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, destacó operaciones originadas en Lleida, como la Operación Frenchi de la Guardia Civil, con 25 detenidos y siete toneladas de cocaína incautadas, el comiso de ropa falsificada por valor de 5 millones de euros con origen en Albatàrrec y se ha exuplsado a 31 delincuentes, 15 de ellos multirreincidentes, entre otros. Explicó que la Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo 12 operaciones contra el crimen organizado con 50 detenidos y hay otras 12 de abiertas.

Cuatro arrestados por fraudes con el padrón

Fèlix Larrosa también explicó que la Policía Nacional “ha detenido a cuatro personas por facilitar empadronamientos fraudulentos”. El primer edil puso como ejemplo personas que “se han empadronado aquí y residen en Terrassa” o que “presentan documentos falsificados”. Posteriormente, el comisario jefe de la Policía Nacional, José Manuel García Catalán, detalló que los arrestos tuvieron lugar en marzo y abril y que han podido se detectaron decenas de casos.

La Urbana tiene identificados a varios pirómanos

La ciudad registró el martes por la noche nuevos incendios de contenedores en las calles Sant Andreu y del Bisbe y la plaza del Dipòsit tras la que hubo apenas la noche anterior. Larrosa explicó que “hay una investigación en marcha y hay varias personas identificadas, entre ellos menores”. En este sentido, dijo que incluso hay personas “que van con un soplete de cocina para poner fuego”. Se han registrado casos en el Barri Antic, la Mariola y Balàfia.