Adif licita 15.120 m2 del Pla de Vilanoveta de Lleida para transportar cereales

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sacó a licitación ayer el contrato de arrendamiento de instalaciones de la estación de mercancías del Pla de Vilanoveta para fomentar el transporte de cerales con ferrocarril. Un alquiler que afecta a una superficie de 15.120 metros cuadrados y que ha salido a concurso público con un presupuesto de 459.122,4 euros con un plazo de vigencia de 10 años sin posibilidad de prórroga automática. Concretamente, el espacio que se arrendará se divide en un silo de hormigón con capacidad de almacenamiento para 630 metros cúbicos de cereales, un foso de descarga de vagones hasta el silo y dos vías, una de 255 metros de longitud y otra de 309. Al respecto, Adif precisa que “queda a criterio del futuro adjudicatario el posible reacondicionamiento o sustitución por instalaciones nuevas” del silo y el foso. En la documentación de la licitación se remarca que “el adjudicatario deberá realizar una inversión mínima de al menos, 1,5 millones de euros para asegurar la manipulación de trenes de cereal de 240 metros de longitud, sin fraccionar, en zona de descarga hormigonada”.

Por otro lado, a pesar de que la duración del contrato es de 10 años sin posibilidad de prórroga, Adif permitiría ampliar la vigencia hasta un máximo del 20 años “en caso de realizar inversiones por un importe superior a la inversión mínima”. La renta mínima mensual a abonar por la empresa adjudicataria será de 1.515 euros el primer año, con una reducción del 50% por el periodo de ejecución de las obras, y aumentará progresivamente hasta los 3.615 euros en el décimo año, según informó El Mercantil. La firma deberá coordinarse con Ferrocarrils de la Generalitat para compatibilizar el tráfico ferroviario.

El Pla de Vilanoveta estuvo años inactivo y se reactivó en el 2019, cuando Railway SLU, filial de la compañía Maersk, se instaló con la idea de que fuera un punto de salida de 15.000 contenedores anuales.

El Grupo Jorge preveía habilitar allí un centro de distribución

El recinto que Adif ha sacado a licitación para la distribución de cereales es el mismo que la empresa cárnica Grupo Jorge arrendó para convertirlo en un centro de distribución de carne. La empresa, propietaria del matadero de Mollerussa, alquiló este espacio a Adif y tenía previsto invertir 10 millones de euros habilitando naves frigoríficas en la estación de transporte para exportar sus productos a los puertos de Barcelona y Tarragona. De hecho, la empresa ya llevó a cabo los derribos de varios edificios de servicios de la zona que tenían uralita. Sin embargo, el año pasado la empresa comunicó a la Paeria que renunciaba a seguir adelante con la tramitación.

Por otro lado, en 2022 Adif llevó a cabo la demolición de la antigua estación ferroviaria, un edificio de estilo novecentista. Una decisión que no gustó a varios grupos políticos y entidades culturales por su valor patrimonial. Sin embargo, la terminal no estaba catalogada como bien de interés histórico y artístico.