El albergue de la Fira de Lleida registra 851 usuarios en dos meses

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El dispositivo de atención a personas que vienen a la ciudad para trabajar en la campaña de la fruta habilitado en el pabellón 3 de la Fira de Lleida ha registrado por el momento un total de 5.073 pernoctaciones, desde que entró el funcionamiento el pasado 2 de junio, según datos facilitados por la Paeria. Esto supone una ocupación de una media de más de ochenta personas por noche. El ayuntamiento precisó que el número total de personas diferentes atendidas es de 851. El pabellón, que tiene 101 plazas, estará activo hasta finales de agosto, y cada usuario puede pernoctar un máximo de siete días. Asimismo, el ayuntamiento indicó que en las 17 viviendas facilitadas por la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) para esta campaña están alojados actualmente 89 hombres y 6 mujeres.

Durmiendo al raso

Mientras, sigue habiendo personas durmiendo al raso en los Camps Elisis, incluso a pleno día. Los vecinos de Cappont ya han lamentado esta situación en reiteradas ocasiones, que se repite cada año desde que el pabellón 3 se habilita como albergue de verano. En principio, este año estaba previsto utilizar al antiguo hotel de la estación para este fin, pero al final no hubo acuerdo entre la Paeria y Adif.