El POUM prevé una estación junto a la vía convencional en Torre Salses

Un documento con las propuestas ferroviarias para el nuevo Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) de la ciudad de Lleida plantea la posibilidad de una nueva estación en la línea de Tarragona, en concreto en zona de Torre Salses, que se enmarcaría en la red de Rodalies. El documento precisa que los planes no contemplan por el momento servicios de tren-tranvía en esta área, como sí se prevé en la línea Lleida-La Pobla, pero sí señala que una estación "estaría bien situada para servir al desarollo urbano residencial y terciario de Torre Salses, ya urbanizado pero paralizada su edificación debido a la crisis”.

El informe determina que no se trataría de una terminal con un edificio, sino de un andén de unos cincuenta metros de largo, equipado con marquesina e instalaciones de venta de billetes, planos, horarios, pantalla y megafonía de información al viajero. En concreto, propone un andén situado en el lado este de la vía de ancho ibérico por la que circula el tren convencional (cerca del puente que salva las vías y conecta La Bordeta con Torre Salses), puesto que la otra vía es de ancho internacional, que utilizan los trenes de alta velocidad.

El objetivo de esta infraestructura sería dar servicio a esta zona de crecimiento de la ciudad, en la que está proyectado el futuro centro comercial y de ocio de 56.953 metros cuadrados que promueve Promenade, así como parcelas para chalets y pisos de renta libre, de venta a precio tasado, además de 99 viviendas de alquiler asequible para jóvenes.