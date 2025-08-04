Detenidos dos hombres por robar cableado de cobre en un centro transformador a Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el sábado a dos hombres de 32 y 41 años como presuntos autores de un robo con fuerza. A primera hora de la tarde del sábado 2 de agosto los mossos recibieron la alerta por un posible robo en un centro transformador situado bajo el puente de la calle Corts Catalanes de Lleida.

Al llegar al lugar los agentes vieron la puerta entreabierta y en el interior pillaron a dos hombres que estaban cortando y manipulando el cableado. Con unos alicates habían reventado el candado de la puerta y ya tenían varios tramos de cableado de cobre cortado. El centro transformador daba servicio a la infraestructura ferroviaria pero los daños causados hasta el momento todavía no habían causado ninguna incidencia relevante.

Los mossos detuvieron a los dos hombres, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los detenidos, los dos con más de una veintena de antecedentes, pasarán hoy a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.