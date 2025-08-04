Paeria y Govern ponen en alquiler 150 pisos desde 315 euros al mes en Lleida

La Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) y el departamento de Territori ofrecen 150 pisos en la ciudad por un alquiler de a partir de 315 euros euros al mes a personas que formen parte del registro de solicitantes de viviendas protegidas y que cumplan una serie de requisitos. Se trata de los 121 pisos de las cuatro promociones que se están ultimando en Els Mangraners, fruto de una operación privada con participación municipal, y de otros 28 que están vacíos en una promoción en el paseo Onze de Setembre 125-139, en la zona de Turó de Gardeny, que el Institut Català del Sòl ha comprado a una entidad financiera.

Para poder optar a los 28 pisos de la Generalitat, además de estar en el registro, los interesados deben estar empadronados en la ciudad y acreditar unos ingresos por unidad de convivencia superiores a dos veces el Indicador de renta de Suficiencia (IRSC), lo que supone alrededor de 1.550 euros brutos al mes, pero inferiores a cuatro veces. Según ha podido saber este diario, dos de las viviendas tienen fijada una menta mensual de 315 euros, también hay media docena a 335 y otros a 364, 372, 386, 397, 398 y 399 euros y cuatro superan los cuatrocientos (416, 427, 430 y 451). A todos hay que sumarles entre 41 y 56 euros de gastos comunitarios. La EMAU remitirá a la Agència de l’Habitatge de Catalunya los aspirantes que cumplan los requisitos y las viviendas se adjudicarán por antigüedad de inscripción en el registro.

Respecto a los pisos de Els Magraners, impulsados por la promotora privada Soluciones Viviendas Magraners 88, está previsto adjudicar a principios de septiembre los primeros 42. En el caso de estas promociones, el alquiler mínimo es de 415 euros y el máximo de 504. La Paeria ya precisó que una cuarta parte del total están reservados para menores de 35 años. La EMAU remitirá a la promotora los inscritos que cumplan los requisitos, que incluyen disponer de una renta familiar de entre 2,5 y 4 veces el IRSC, que equivale a un mínmo de 30.096,39 euros anuales brutos en el caso de ser una unidad familiar de dos personas, y un máximo de 48.154,23.

El registro de solicitantes de solicitantes de viviendas protegidas de Lleida tiene inscritas actualmente a un millar de personas. Ahora se debe determinar cuáles de estas, y de las que eventualmente se inscriban a partir de ahora, cumplen las condiciones para poder ser adjudicatarias de estas viviendas.