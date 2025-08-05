Prisión por intentar matar a un hombre a puñaladas en plena calle en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El juzgado guardia de Lleida decretó ayer prisión provisional para un joven de 23 años que fue detenido la madrugada del domingo por la Guardia Urbana acusado de intentar matar a puñaladas a un hombre de 37 años en Joc de la Bola. Está imputado por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar a las 2.15 horas del domingo, cuando la Policía Local fue alertada por una pelea entre dos hombres en la calle Henry Dunant. A su llegada, vieron a dos individuos forcejeando en el suelo y que uno de ellos llevaba un cuchillo en la mano derecha. Los agentes consiguieron separarles. Pidieron refuerzos y ordenaron al joven que iba armado que lanzara el cuchillo. Sin embargo, hizo caso omiso en reiteradas ocasiones, por lo que procedieron a su detención. Los policías se entrevistaron con el otro implicado, que tenía un corte en la mano derecha, y que les explicó que el otro individuo se le había tirado encima con la intención de clavarle el cuchillo en el cuello y gritándole “te voy a matar”. Ante ello, procedieron a la detención del joven como presunto autor de una tentativa de homicidio. Por su parte, la víctima fue atendida para suturarle la herida.

Cabe recordar que en los últimos 15 días se han producido otros tres ataques con armas blancas. El 24 de julio un hombre agredió a otro con un hacha en el Turó de Gardeny. Dos días después, un individuo agredió con una hoz a un vecino en la Mariola y el pasado miércoles la Urbana arrestó a un joven que intentó apuñalar a varios agentes. Este último ha ingresado en prisión. En cambio, los otros dos quedaron en libertad con cargos.

Libre con cargos el conductor que intentó atropellar a un urbano

El juzgado de guardia de Lleida decretó el domingo la puesta en libertad con cargos para el conductor de 24 años detenido el viernes por la noche acusado de intentar atropellar con el coche a un agente de la Guardia Urbana —que resultó herido— y darse a la fuga, como avanzó SEGRE. Fue localizado por los Mossos d’Esquadra en la A-22, y lo arrestaron por conducción de temeraria, mientras que la Policía Local le acusó de los delitos de tentativa de homicidio doloso y de daños.