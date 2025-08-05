Educación
Formación Profesional
Cifra récord de 81.479 alumnos catalanes con plaza de FP asignada para el próximo curso
El número de solicitantes sin plaza a estas alturas se sitúa en casi 15.000
El Govern ha asignado una plaza de formación profesional a 81.479 personas durante el mes de julio, uno cifra récord. Han participado en la preinscripción de FP un total de 96.319 personas, hecho que supone un incremento de 12.407 solicitudes respecto del año pasado. Así, 14.840 no tienen una plaza asignada a estas alturas. Del total de solicitudes asignadas y que, por lo tanto, han conseguido una plaza en alguna de las preferencias, un 86’4% corresponden a ciclos de grado medio -el curso 24/25 era de un 81'7 %-, y un 82'6 % a ciclos de grado superior -un 78'8 % el curso 24/25.
La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó ha explicado que más de 9 de cada 10 alumnos (91'3 %) que han cursado ESO o un grado básico en los últimos 3 años y que habían solicitado una asignación a un grado medio de formación profesional la han conseguido dentro de sus preferencias. Según ha explicado, “esta es una cifra muy relevante para nosotros porque demuestra que damos opciones a todos aquellos alumnos que no quieren hacer bachillerato pero que sí quieren continuar su formación”.
Además, ha recordado que si bien el proceso de asignación ha finalizado todavía no ha acabado el proceso de matrícula. "Tenemos que velar también para que el alumnado sin asignación pueda hacerlo", ha explicado. Así, ha indicado que una vez acabe el plazo para completar el trámite de matriculación en los centros (5 de septiembre) se publicará un mapa de vacantes en la web del Departamento (8 de septiembre).
Aparte, todos los aspirantes recibirán un correo electrónico en que se les informará de los recursos a su disposición y al principio de septiembre tendrán "una nueva oportunidad" para conseguir una plaza. "Si a alguien sin plaza le interesara alguna vacante podría ir directamente al centro a matricularse antes del inicio de curso", ha indicado la consellera.
El año pasado, más de 31.000 alumnos que habían hecho la preinscripción de FP se quedaron sin asignada entre sus peticiones, hecho que provocó que a mediados de septiembre empezara una convocatoria extraordinaria de FP con casi 20.000 vacantes. En este proceso extraordinario un total de 10.372 estudiantes obtuvo una plaza de FP y 5.458 se quedaron sin asignación.
Entre los ciclos más demandados de grado medio se encuentran Curas auxiliares de enfermería (9.152 solicitudes), Gestión administrativa (5.007) y Sistemas microinformáticos y redes (4.721). Con respecto al grado superior, los estudios más solicitados son Administración y finanzas (4.273), Educación infantil (4.038) e Integración social (2.368).