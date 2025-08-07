Quejas de vecinos y comerciantes por la tala de árboles en la avenida Rovira Roure

Uno de los árboles que ya han sido talados en Rovira Roure entre Prat de la Riba y Ronda.Magdalena Altisent

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

Vecinos y comerciantes de la Zona Alta han criticado la "tala indiscriminada" de árboles que el ayuntamiento está llevando a cabo en Rovira Roure por las obras de renovación de la red de aguas. Por el momento ya han talado un par pero aseguran que la previsión es retirar todos los ejemplares que hay en el lado par del tramo comprendido entre Prat de la Riba y Ronda.

Una medida que no ven adecuada porque comportará que toda esa área se quede sin sombra y vegetación. "Entendemos que las obras pueden ser necesarias, pero no compartimos como se está gestionando la situación, talar árboles debería ser el último recurso", ha lamentado una vecina, que añade que los operarios que hacen esta actuación "admiten que los árboles están en perfecto estado y ofrecen una sombra esencial en un entorno ya muy duro, asfaltado y expuesto".

A su vez, una comerciante también critica esta decisión, porque estos ejemplares "hacían de refugio climático y, aunque dicen que plantarán de nuevos, estos árboles tardarán mucho en crecer, no entendemos una acción tan contundente, a nivel comercial y vecinal, nos ha sorprendido mucho esta medida". Por ello, tanto vecinos como comerciantes no descartan movilizaciones o protestas para frenar esta actuación.

A principios de julio el ayuntamiento empezó las obras para renovar la red de agua de la avenida Balmes y Rovira Roure. En un principio, el consistorio señaló que esta actuación no comportaría la tala de árboles y solo se cortarían dos carriles de circulación en Balmes para efectuar los trabajos, mientras que en Rovira Roure se vería afectada la hilera aparcamientos de lado par, donde ahora hacen la tala.

Por su parte, el jefe de la oposición en la Paeria y del PP, Xavi Palau, también ha criticado esta medida y que los comerciantes de la Zona Alta no habían sido informadas de esta tala. "Instamos al gobierno municipal a replantar lo antes posible estos árboles para que la calle vuelva a estar como antes" y lamentó que el consistorio "lleve a cabo obras en verano sin informar debidamente a comerciantes y vecinos".