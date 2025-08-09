La Paeria mantiene la idea de que la mezquita esté en el polígono

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El gobierno municipal mantiene la voluntad de que la primera gran mezquita de la ciudad se habilite en el polígono industrial Camí dels Frares, a pesar de que el concurso público para la concesión del espacio quedara desierta hace meses. Así lo aseguró ayer el concejal de Participación, Roberto Pino, que señaló que siguen negociando con la comunidad musulmana Ibn Hazm, la más numerosa de la ciudad y la que había mostrado interés en levantar un templo y que actualmente reza en uno de los cobertizos de la Fira. “Nuestro objetivo es garantizar los derechos religiosos de todas las comunidades y poner fin a la anomalía de que haya personas rezando en la calle “, dijo Pino, que señaló que los obstáculos para que esta comunidad optara a la concesión era su duración, fijada en 50 años, y el canon anual, que era de 61.000 euros. Al respecto, Pino detalló que Ibn Hamz quería que la concesión fuera a 75 años “pero el máximo permitido jurídicamente es de 50” y que también pedían rebajar el canon a 40.000 euros anuales. “Estamos en plena negociación y estamos acabando de ver qué canon anual se acaba estableciendo”, indicó Pino. Cabe recordar que, una vez acabe la concesión, el terreno volverá a ser de titularidad municipal.

Ibn Hazm también está reformando desde hace ya varios meses un local situado en la avenida Alacant para tener un oratorio. Al ser preguntado sobre cuándo está previsto que abra, Pino concretó que la previsión es que lo haga a finales de este año. Esta comunidad estuvo varios años en un oratorio en la calle del Nord hasta que fue cerrado por superar el aforo máximo y entonces se trasladaron de forma “provisional” al Palau de Vidre. Sin embargo, no abandonaron el pabellón hasta hace un par de años, cuando la Paeria inició su rehabilitación.