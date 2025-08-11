El incendio en una nave obliga a cortar el suministro de agua en el polígono Camí dels Frares de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha anunciado que las tareas de extinción del incendio que quema desde ayer tarde en el exterior de una empresa comportarán el corte del suministro de agua en el polígono industrial Camí dels Frares entre las 20.00 horas de este lunes y las 07.00 horas del martes. Concretamente, las calles afectadas por el corte de agua sonlos siguientes: calle del Polígono Industrial Camí dels Frares, calle de Térmens, calle de Alcarràs (entre la c. del Polígono Industrial Camí dels Frares y la N-240), calle de Vilanova de la Barca, calle de Ivars d'Urgell, calle del Cogul, calle de Almenar y calle de l'Estany de Ivars.

Por otra parte, los trabajo para extinguir el fuego mantienen cortado un carril de la N-240. Hay que recordar que el incendio se declaró este domingo por la tarde en balas de cartón y papel apiladas en el recinto exterior de una empresa. El fuego, que fue visible desde kilómetros, también calcinó vegetación de los márgenes de la carretera N-240, lo que obligó a cortarla. Los Bomberos recibieron el aviso del incendio a las 16.16 h y lo dieron por estabilizado durante la pasada noche.