Corte del suministro de agua por la extinción del fuego en el polígono

El incendio que se inició el domingo en una empresa de reciclaje del polígono Camí dels Frares de Lleida continuaba ayer activo y su extinción obligó a cortar el suministro de agua en la zona hasta esta mañana. Según informó la Paeria, para continuar con las tareas de extinción en el exterior de la firma se cortó el agua a partir de las 20.00 horas y hasta hoy a las 7.00 horas en las calles del Polígono Industrial Camí dels Frares, Térmens, Alcarràs, entre el polígono y la N-240, Vilanova de la Barca, Ivars d'Urgell, del Cogul, d'Almenar y de l'Estany d'Ivars. Aqualia envió un aviso a los usuarios afectados y también informó a la Associació d'Empresaris del Polígono Industrial Camí dels Frares. Ya la mañana de ayer se registraron cortes puntuales en el suministro mientras seguían trabajando una decena de dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. Los efectivos centraron los esfuerzos en proteger naves cercanas de las llamas y removieron material con una grúa fija. El fuego obligó a cortar el tráfico en la N-240, que se restableció ayer, aunque por la mañana permaneció cortado el carril en dirección a Barcelona.

La alcaldesa acciental, Carme Valls, se desplazó ayer a la zona mientras que la Guardia Urbana da apoyo a los Bomberos en las tareas de extinción. El fuego se inició a primera hora de la tarde del domingo. A las 16.16 horas, los Bomberos recibieron el aviso e inicialmente se apuntó a la quema de neumáticos como la causa del fuego. Una vez allí, los efectivos pudieron comprobar que se trataba de papel y cartón compacto que se almacenaban en la parte exterior de la empresa. Las llamas llegaron a los márgenes de la carretera N-240 y se decidió cortar el tráfico en los dos sentidos de la marcha. También se pidió a la compañía eléctrica a cargo de las torres de alta tensión y el cableado de la zona que desactivaran la corriente eléctrica por precaución. El fuego provocó una gran humareda que fue visible desde kilómetros a la redonda.

Entretanto, los Bomberos siguieron trabajando en el incendio forestal de Alins, que se inició el sábado por la tarde. Por la tarde, trabajaron en otro fuego de vegetación agrícola en Sarroca de Lleida y otro de matojos en Preixens.