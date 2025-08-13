Arden balas de cartón en una empresa de reciclaje en Els Alamús

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajaron ayer en la extinción de un incendio en el exterior de una empresa de reciclaje en Els Alamús. El aviso se recibió a las 8.38 horas por un incendio en una pila de balas de cartón y los trabajadores de la firma ayudaron removiendo el material con maquinaria pesada. Los efectivos trabajaron para evitar que se pudiera propagar el incendio, que se dio por extinguido poco antes de las 13.00 horas. Se trata de la misma empresa, cuya sede en Lleida registró otro incendio el pasado domingo y en el que seguían trabajando ayer los Bomberos.

En Lleida, ayer se mantenían dos dotaciones y el fuego estaba controlado. El incendio se inició a primera hora de la tarde del domingo, en una pila de papel y cartón compacto. Las llamas llegaron a los márgenes de la carretera N-240, que quedó cortada el domingo y un carril durante la mañana del lunes. También se pidió a la compañía eléctrica a cargo de las torres de alta tensión y el cableado de la zona que desactivaran la corriente eléctrica por precaución. El fuego provocó una gran humareda que fue visible desde kilómetros a la redonda. Asimismo, se llevó a cabo un corte de suministro de agua desde las 20.00 horas del lunes a las 7.00 horas de ayer para facilitar las tareas de extinción de los Bomberos. Fuentes municipales señalaron que no se había comunicado ningún corte excepcional.

Por otra parte, los Bomberos extinguieron un incendio de madrugada en el interior de una empresa en el municipio de Vilanova de la Barca. El fuego quemó neumáticos en el patio exterior de las instalaciones de la firma, situadas junto a la carretera C-13.