La Universidad de Lleida, entre las 1.000 mejores del mundo según el 'ranking de Shanghái'

Siete universidades catalanas están entre las 1.000 mejores del mundo, según el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái: UB (entre las mejores 200), UAB, UPF, URV, UPC, UdL y UdG.

Las españolas reconocidas entre las 1.000 mejores a nivel global vuelven a ser 36 este año, el mismo número que en la edición del año pasado.

El ranking, que se publica cada 15 de agosto, sigue liderado por la Universidad de Harvard, seguida por la de Stanford y por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, las tres de Estados Unidos (EEUU).

En España, la más valorada un año más es la Universitat de Barcelona, que figura entre las 200 mejores, tras aparecer en 2023 en la franja 201-300. Asimismo, en 2025 aparece en el ranking por primera vez la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la franja de 901-1.000. La de Valladolid, presente en la franja 901-1.000 en 2024, ha salido del ranking en esta edición.

Ocho universidades empeoran su resultado (la de Murcia, la de La Laguna, la de las Islas Baleares, la de Lleida, la de Málaga, Jaume I, la de Castilla-La Mancha, la de Girona). Por el contrario, la mejoran la Universidad de Oviedo, la Rovira i Virgili, la Politècnica de Catalunya, la de Cantabria y la de Jaén.

La lista mantiene en la franja de 201-300 a la Universidad de Valencia. En la de 301-400 están la Autònoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Complutense, la Pompeu Fabra, la de Granada y la del País Vasco.

En la siguiente, de 401-500, se encuentran la Politécnica de Valencia y la de Sevilla. Entre las 501-600 se hallan la de Navarra, la de Salamanca, la de Santiago de Compostela y la de Zaragoza. En la franja de 601-700 están la Politécnica de Madrid, la de Alicante, la de Murcia, la de Oviedo y la Rovira i Virgili.

Entre los 701-800 se encuentran la Politècnica de Catalunya, la de Alcalá, la de Cantabria, la de Extremadura, la de La Laguna y la de las Islas Baleares. En la siguiente franja, la de 801-900, están la Universidad de Jaén, la de Lleida, la de Málaga y la de Vigo.

Y en la que va de 901 a 1.000 están la Carlos III de Madrid, la Jaume I, la de Cádiz, la de Castilla-La Mancha, la de Córdoba, la de Girona y la de Las Palmas de Gran Canaria.