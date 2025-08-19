Usuarios de Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian vibraciones constantes en los trenes: "la gente se marea"

Publicado por redacció Imágenes: Usuaris Avant Catalunya Creado: Actualizado:

Usuarios de los trenes Avant de la línea Lleida-Barcelona denuncian que los trenes que hacen este recorrido tienen vibraciones constantes "muy fuertes" que provocan malestar. Los temblores son tales que provocan mareos a los pasajeros y en varias ocasiones también ha provocado que el agua de los lavabos salga y acabe en los vagones. De hecho, la plataforma ya expuso esta problemática a la compañía en una reunión que mantuvieron el mes pasado.

Desde la plataforma Usuarios Avant Catalunya afirman que los temblores de la línea Lleida-Barcelona se repiten de manera sistemática en todos los trenes programados de la línea Lleida-Barcelona en ambos sentidos. Sobre todo, los temblores se intensifican entre Lleida y Tarragona, ha explicado el usuario Kevin Burque, que critica que la situación que viven los pasajeros "es un drama".

El miembro de la plataforma afirma que la gente se marea y que, incluso, las vibraciones hacen que el agua de los inodoros salga fuera y ensucie el vagón. "Una hora que quizás aprovechas para trabajar o estudiar, se hace imposible porque no hay manera", ha denunciado Burque.

Uno de los últimos episodios lo han vivido los usuarios del tren de las 7.05 de este martes entre Lleida y Barcelona. La plataforma ha compartido un vídeo en la red social X en el que se ve un vagón sufriendo fuertes vibraciones. Desde Renfe han explicado que se ha abierto un informe y que el tren en cuestión se ha trasladado al taller para revisar si tiene alguna incidencia. Con respecto al resto de episodios que los usuarios denuncian, la compañía dice ser "consciente" de la situación y que se trabaja para aplicar medidas correctoras cuando detectan casos similares.