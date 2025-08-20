Seis detenidos en una tarde a Lleida por robos con violencia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo este martes por la tarde a seis personas por robos con violencia en tres actuaciones. La primera fue en un establecimiento del Eix Comercial, cuando un individuo agredió a una de las trabajadoras al querer marcharse con piezas de ropa robadas.

Entretanto, fueron arrestados cuatro individuos en la estación de Renfe por un robo violento y un delito de odio hacia una chica. Fuentes policiales señalaron que hubo insultos, pero todavía estaban tramitando la denuncia. Mientras, en los Camps Elisis, hubo otro detenido por robo.

El lunes, hubo dos arrestos por robos violentos. El primero fue a las 15.35 horas en la calle Alfred Perenya, con un hombre de 36 años arrestado por robar y amenazar a otro. Y a las 20.45 horas, fue detenido en la calle Pallars un individuo de 42 años por un robo en un establecimiento.