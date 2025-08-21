Vuelve a circular el tren Avant que el martes tuvo fuertes vibraciones entre Lleida y Barcelona

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El tren del servicio Avant entre Lleida y Barcelona que el martes protagonizó un episodio de fuertes vibraciones ya vuelve a circular por esta línea ferroviaria, según han informado fuentes de Renfe a la ACN. Después de los hechos, la compañía abrió un informe y trasladó a los talleres la unidad afectada para revisar si tenía alguna incidencia. Según Renfe, el tren ya está "reparado".

El grupo de usuarios del servicio Avant de Catalunya denunció el martes que los trenes que hacen este trayecto tienen "vibraciones constantes muy fuertes" que provocan "mareos" a los pasajeros y a veces hacen que el agua de los lavabos acabe en los vagones (ved el vídeo). La empresa aseguró que es "consciente" de la situación y que trabaja para aplicar medidas correctoras.

La plataforma de usuarios hace años que denuncia vibraciones de los trenes que cubren el servicio Avant, especialmente en el tramo entre Lleida y Tarragona, y reclama a Renfe que ponga solución. El colectivo expuso esta problemática a la compañía en una reunión que mantuvieron el mes pasado.