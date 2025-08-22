Balàfia pide que defecar en piscinas sea delito contra la salud pública

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de Balàfia propuso ayer que defectar o tirar heces en el agua de las piscinas, el deplorable comportamiento que se está generalizando a causa de un reto viral y este verano ya ha afectado a casi una decena de piscinas de la demarcación, sea considerado un delito contra la salud pública. La junta directiva mostró su “indignación y rechazo” ante este hecho, que ocurrió el pasado día 19 en las piscinas del barrio y obligó a la Paeria a cerrarlas durante un día para hacer analíticas del pH del agua, controles microbiológicos y un tratamiento de hipercloración para eliminar bacterias. “Vas más allá de un acto de incivismo, es una auténtica gamberrada”, remarcó, y argumentó que “defecar en una piscina es un hecho grave, aunque no esté tipificado como delito, por el riesgo de contagio de enfermedades”. “En vista de que sea ha repetido en piscinas de diversas localidades, proponemos que se haga una revisión y se incluya como delito contra la salud pública”, subrayó, y se mostró convencida de que los autores, “además de no tener dos dedos de frente, tienen una intencionalidad manifiesta de perjudicar a los usuarios”.

También reclama aumentar la vigilancia, como ya anunció la Paeria, ve necesario “contar con la colaboración ciudadana para que unos hechos tan execrables no se vuelvan a repetir” y espera que la investigación para intentar identificar a los autores “dé sus frutos”.

Hasta ahora, el municipio más afectado por este acto vandálico ha sido Tàrrega, que clausurado tres veces sus piscinas municipales y ha recurrido a la vigilancia privada.