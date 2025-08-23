Grandes grúas para colocar la cubierta del nuevo pabellón de la Fira de Lleida

Las grandes grúas con las que se levantó la cubierta del nuevo pabellón de la Fira de Lleida. - PAU PASCUAL

Los trabajos para construir el nuevo pabellón de la Fira de Lleida, el número 5, van a todo ritmo, ya que los patrones cuentan con que esté listo para el salón Municipàlia, que se celebrará del 21 al 23 de octubre. No llegará a tiempo para la feria gastronómica de Sant Miquel de septiembre, prevista por primera vez este año de modo separado al certamen agrario profesional que se hará en noviembre. Ayer unas grúas de grandes dimensiones elevaron la cubierta, que fue habilitada a ras de suelo, para colocarla en su lugar en una operación que resultó visualmente espectacular.

El pabellón tendrá 2.500 metros cuadrados y será desmontable, con la intención de poder ser trasladado a medio o largo plazo a la antigua Hípica, terreno donde los patrones de la Fira prevén ubicar en el futuro el recinto ferial. El prespuesto de este equipamiento ronda los 3,6 millones de euros.