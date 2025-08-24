Quejas por el pavimento del parque Joan Oró

Una de las elevaciones y grandes grietas del pavimento del parque. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El pavimento de los caminos asfaltados del parque Joan Oró, en la zona del Parc de l'Aigua, se encuentra en malas condiciones de conservación. Como se puede apreciar en la imagen, está levantado bastantes centímetros en algunos puntos y presenta grietas de grandes dimensiones, con el consiguiente riesgo de provocar caídas.

De hecho, usuarios de estos jardines, que utilizan para pasear con cochecitos de bebé, denuncian que su mal estado dificulta la circulación. El pavimento está especialmente deteriorado en el entorno de árboles, por lo que podría estar causado por el crecimiento de las raíces.

Esta situación ocurre también en muchas calles de la ciudad, donde las raíces levantas losas de la acera, y también fue el motivo por el que cerró el aparcamiento ubicado detrás del CAP de Balàfia.