Joan Fibla, presidente de la Fundació Antisida de Lleida. - SEGRE

Publicado por AZU MARTÍNEZ Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

¿Qué servicios ofrece la Fundació Antisida en Lleida para prevenir o diagnosticar el VIH y otras ITS?

Ofrecemos pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis y otras infecciones de transmisión sexual. Cada año realizamos unas 600.

¿Cuál es la situación del VIH actualmente en Lleida y en Catalunya?

Nos preocupa el aumento de casos. En Lleida tuvimos 10 en 2022, 8 en 2023 y hasta agosto de este año ya sumamos 6 más. Es un incremento significativo, en la línea de lo que también ocurre en Catalunya.

¿Qué iniciativas de prevención y educación llevan a cabo, especialmente con jóvenes?

Tenemos el proyecto Diacrítiques, que busca hablar de relaciones afectivas sin centrarse únicamente en las enfermedades. Queremos generar diálogos más libres. Cada año participan entre 1.000 y 1.500 jóvenes de Ponent. No esperamos que vengan a la fundación, vamos a colegios e institutos.

¿Cuál es la realidad respecto al uso del preservativo y la percepción del riesgo?

Se ha perdido el respeto a las infecciones de transmisión sexual. Los tratamientos permiten llevar una vida plena, pero eso no debe invisibilizar el riesgo. El alcohol y las drogas reducen la atención sobre las relaciones sexuales. No hay que tener miedo, pero sí respeto. Y no es un problema exclusivo de los jóvenes: también afecta a personas adultas y de edad avanzada.

¿Qué papel juega la PrEP en la prevención?

Es un medicamento que se toma antes de mantener relaciones sexuales de riesgo. Protege frente al VIH, aunque no frente a otras infecciones. Lo administra el sistema sanitario y ayuda a reducir contagios.

¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la transmisión de infecciones sexuales?

Aplicaciones como Tinder facilitan encuentros rápidos entre personas que no se conocen previamente. Eso aumenta las probabilidades de transmisión de ITS.

¿Qué importancia tienen los datos oficiales en la prevención y control de las ITS?

El SISCAT no actualiza datos desde 2022. Este vacío de información coincide con un aumento de casos. Es fundamental disponer de cifras actualizadas para poder actuar mejor.