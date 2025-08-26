Algas dan una tonalidad marrón al agua del estanque de la Mitjana

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El agua el estanque ubicado en la zona de picnic del parque de la Mitjana presenta en los últimos días una tonalidad marrón-verdosa.

La Paeria segura que al agua de esta balsa no se le aplica ningún tratamiento, con el objetivo de promover una mayor biodiversidad. Argumenta que con las altas temperaturas es habitual que proliferen algas, que son las que proporcionan el color al agua, y remarca que se trata de un proceso natural que entra dentro de la normalidad.